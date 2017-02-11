رئيس المخابرات السعودية يتهجم على الأردن ومصر

قال الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان, رئيس الاستخبارات السعودية أن الملك الأردني يجهد لأن تكون لبلاده فاعلية في الموازنة بين اللاعبين الأساسيين في الأزمة السورية, فحرصا على ذلك قام بزيارة إلى كل من موسكو وواشنطن بعد اجتماع طرفي النزاع السوري في أستانا.

واعلن الفريق الحميدان في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية, إن السعودية لديها معلومات تؤكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طمأن الملك عبدالله الثاني بدعمه له في مختلف الأصعدة إذا شارك في حل الأزمة السورية, وأن الرئيس الجديد للولايات المتحدة دونالد ترمب لم يعارض قرار الرئيس الروسي، بعد أن كان الأردن في السنوات الثلاث الماضية يحاول السيطرة على العاصمة السورية دمشق, مقابل تلقي مساعدات مالية أمريكية طيلة فترة الرئيس الأمريكي السابق أوباما.

وتابع رئيس الاستخبارات السعودية قائلا : أن تجاهل السعودية وتهميشها في التعاون الجديد بين الولايات المتحدة، وروسيا، والأردن ومصر لفض النزاع السوري سيكون قرارا فاشلا, وأن السعودية لن تتغاضى عن أفعال الأردن ومصر في تلبيتهما لقرار اتخذه الجانب الروسي من دون التنسيق مع السعودية والدول العربية الأخرى.

وأشار الفريق الحميدان إلى أن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير قد طلب, خلال مهاتفته لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يوم 27 كانون ثاني الماضي, ان تتجنب كل من الأردن ومصر ما يستفز العلاقات بين الدول العربية.

كما شدد رئيس الاستخبارات العامة على أن اتخاذ أي قرار عربي بشأن القضايا الإقليمية والعربية يجب أن لا يكون بعيدا عن التشاور والتنسيق مع جامعة الدول العربية.