السفارة الإيرانية تحتفل بعيد إنتصار الثورة الإسلامية

كتب محمد شريف الجيوسي

احتفلت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عمان أمس الاول بعيد إنتصار الثورة الإسلامية ألـ 38 ؛ التي قادها الإمام الخميني.

وقد حضر الاحتفالية عدد كبير من ممثلي السفارات العربية والأجنبية المتواجدة في عمان، وذلك في تحول ظاهر عن احتفالات السفارة التي جرت منذ عام 2011.

كما حضر الحفل مدير المراسم في الخارجية الأردنية حازم الخطيب ممثلون عن وزارة الأشغال العامة ووزير الأوقاف الأسبق هايل داوود, ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم زعنون, ورئيس اللجنة السياسية في المجلس خالد مسمار.

وقد القى د. مجتبى بور, السفير الإيراني كلمة بالمناسبة بعد النشيدين الأردني والإيراني ، قال فيها أن بلاده تعمل لتعزيز السلم والاستقرار والأمن الإقليمي والدولي, وترحب بالتفاهم المشترك والخطوات الودية وصولا الى حلول سلمية في الخلافات والأزمات الإقليمية وبخاصة السورية, وان بلاده تمد يدها الى اللاعبين الاقليميين الذين لا يدعمون الجماعات الإرهابية.

واعتبر السفير ان الشعبين الاردني والايراني هما شعبان شقيقان يتقاسمان الثقافة والعقائد والفطرة المشتركة, وان التعاون المشترك بينهما ضمان استقرار الأمن والثبات في المنطقة والعالم، وأنه لا خيار أمام البلدين الا المضي في سبيل الصداقة والمودة وهذا سيتحقق بفضل قيادتيهما جلالة الملك عبد الله الثاني وفخامة الرئيس د. حسن روحاني ، ومقدما الشكر للأردن وللمشاركين في الاحتفال.