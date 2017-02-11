قطر تعاقب محاميا عمل ضمن هيئة الدفاع عن صدام حسين

أعلنت منظمة حقوقية خليجية، يوم امس الجمعة، أن السلطات القطرية قد منعت محامي حقوق الإنسان نجيب النعيمي من السفر دون أن توضح الأسباب, وهو المحامي الذي سبق ان دافع عن شاعر قطري حكم عليه بالسجن 15 سنة، فيما كان أحد أهم المحامين المدافعين عن الرئيس العراقي الشهيد صدام حسين.

وقال “مركز الخليج لحقوق الإنسان” في بيان له : “بتاريخ السابع من فبراير منعت السلطات في قطر محامي حقوق الإنسان البارز الدكتور نجيب النعيمي من السفر دون إبلاغه عن أي من الأسباب المحتملة”.

وأضاف المركز يقول : “أن النيابة العامة في قطر وضعت النعيمي على قائمة الأفراد الذين لا يسمح لهم بالسفر خارج الدولة, دون أي توضيح مسبق أو توجيه أي تهمة ضده”.

ويعرف النعيمي الذي شغل منصب وزيرا للعدل في دولة قطر سابقا بمواقفه المناهضة لسياسات بلاده في المنطقة وخاصة تلك الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين, فضلا عن انه قد دافع مرارا وبشكل تطوعي عن سجناء الرأي في قطر, بما في ذلك الشاعر محمد راشد العجمي.

وينفذ العجمي حكما بالسجن 15 عاما بعدما دين في 2011 بتهمة التحريض على نظام الحكم على خلفية قصيدة تناولت أحداث الربيع العربي, وتضمنت انتقادا لأمير البلاد السابق حمد بن خليفة آل ثاني كتبها في 2010.

ودعا المركز قطر إلى رفع حظر السفر عن النعيمي “فوراً ودون أي شروط”، وضمان ممارسة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر “وبكل الظروف” عملهم “المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام”.