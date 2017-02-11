قناصة شقراء تجندل 100 داعشي

تمكنت صبية جميلة تدعى “جوانا بالاني” من اصطياد اكثر من مئة ارهابي “داعشي”, عبر عمليات قنص ماهرة ودقيقة.

وكانت جوانا بالاني قد ولدت عام 1993 في مخيم اللاجئين التابع للأمم المتحدة في مدينة الرمادي العراقية، حيث انتقلت عائلتها من إيران بعد الثورة إلى العراق.

وفي منتصف التسعينيات غادرت أسرتها إلى الدنمارك، وهناك تخرجت من المدرسة ومن ثم درست في معهد، وكانت مهتمة بالرياضة وإطلاق النار.

وذكرت صحيفة “Mirror” أن هذه الفتاة الايرانية الاصل قد سافرت إلى سوريا من أجل القتال ضد الجيش السوري في عام 2011، ولكن في وقت لاحق أصبحت تقاتل ضد تنظيم “داعش”, حيث شاركت بقوة في حماية مدينة عين العرب (كوباني) من الإرهابيين.

ونظرا لمهارتها في إطلاق النار، أصبحت الفتاة التي كانت في الأمس طالبة، قناصة من الدرجة الأولى. كما اعترفت أنها أطلقت النار على حوالي 100 إرهابي من تنظيم “داعش”.

وقد ألقي القبض على جوانا عندما عادت إلى الدنمارك، لأن البلاد لا تسمح لمواطنيها بالمشاركة في الصراعات المسلحة. وبقيت معتقلة لعدة أسابيع، حيث أطلق سراحها عشية عيد الميلاد الماضي.