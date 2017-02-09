مصرع قيادي وعشرة عناصر من “القاعدة” في سورية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، مقتل 11 عنصرا من تنظيم القاعدة، في غارات جوية شنّتها المقاتلات الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي على مدينة إدلب شمالي سوريا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع، جيف ديفيس، في بيان، اليوم الخميس أنّ المقاتلات الأمريكية قصفت مبنى وصفه بأنه مقرٌ لتنظيم القاعدة في إدلب، بغارتين جويتين.

وأشار البيان إلى مقتل 11 شخصًا بينهم “أبو هاني المصري”، أحد قياديي التنظيم، مشيرا إلى وجود علاقة تربط الأخير بزعيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري والسابق أسامة بن لادن.

ولفت ديفيس إلى أنَّ “المصري” قد درب آلاف المسلحين وأرسلهم إلى عدة مناطق حول العالم، وأنشأ بين عامي 1980-1990 العديد من معسكرات تدريب عناصر القاعدة في أفغانستان.

كما تطرق البيان إلى تدمير المقاتلات الأمريكية مراكز تجمع لتنظيم القاعدة في سورية، مؤكدا مواصلة بلاده للعمليات التي تحول دون تمركز الإرهابيين في سوريا.