وزير التربية يعلن نتائج “شتوية التوجيهي”

عمان - بترا

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للدورة الشتوية للعام 2017.

وقال الدكتور الرزاز خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في مقر الوزارة، ان عدد الطلبة النظاميين والدراسة الخاصة المتقدمين للامتحان في كافة الفروع الأكاديمية والمهنية بلغ 155404 طلاب، حضر منهم 119 ألفا و747 مشتركاً ومشتركة.

وأضاف الرزاز ان عدد الطلبة النظاميين بلغ 88 ألفا و489 طالبا وطالبة حضر منهم فعلياً 67 ألفا و486 طالباً وطالبة، موزعين على فروع التعليم، على النحو الآتي: الفرع الأدبي 30 ألفا و40 طالباً وطالبة، العلمي 29 ألفا و682 طالباً وطالبة، الفروع المهنية 7 آلاف و739 طالباً وطالبة، الفرع الشرعي 25 طالباً وطالبة، علماً أن الطلبة سيتقدمون في الدورة الصيفية القادمة لاستكمال متطلبات النجاح لمن لم ينجح منهم.

وتابع الرزاز انه بلغ عدد طلبة الدراسة الخاصة 66 ألفا و920 مشتركاً ومشتركة، حضر منهم 45 ألفا و663 طالباً وطالبة، انهى منهم متطلبات النجاح في جميع المباحث 22 ألفا و837 مشتركاً ومشتركة، بنسبة نجاح عامة بلغت 50 بالمئة.

وعرض وزير التربية والتعليم نسب النجاح لطلبة الدراسة الخاصة وأسماء الأوائل منهم في جميع الفروع.

وجاء في المركز الاول على مستوى المملكة في الفرع الأدبي الطالبة آلاء محمد أمين خضر من مديرية التربية والتعليم، الزرقاء الأولى بمعدل 92 بالمائة، فيما تشاركت في المركز الثاني الطالبة فرح ماجد سلطان مريان من مديرية تربية وتعليم ماركا بمعدل 3ر91 بالمائة مع الطالبة رؤى سعدي الشعلاني من ذات المديرية بنفس المعدل.

كما جاء في المركز الاول على مستوى المملكة في الفرع العلمي الطالب مروان رامي سعود صالح من مديرية تربية وتعليم لواء الجامعة بمعدل 8ر96 بالمائة، وجاء الأول أيضاً الطالب أنس فياض نمر الأحمد بنفس المعدل من مديرية تربية قصبة إربد، فيما جاء في المركز الثاني الطالبة ياسمين عبدالقادر عبدالله أبو سليم من مديرية التربية والتعليم في الشونة الجنوبية بمعدل 7ر96 بالمائة.

وفي الفروع المهنية لطلبة الدراسة الخاصة جاءت الطالبة اميرة سليمان حسن فريحات من مديرية تربية وتعليم جرش في المركز الاول على مستوى المملكة في فرع الإدارة المعلوماتية بمعدل 5ر95 بالمائة، فيما جاءت الطالبة حنان محمد تركي هيلات من مديرية التربية والتعليم في بني كنانة في المركز الثاني بمعدل 2ر93 بالمائة.

وعن فرع التعليم الصحي جاءت الطالبة حنين غازي الحنيفات من مديرية تربية الطفيلة في المركز الأول بمعدل 1ر94 بالمائة، فيما حل الطالب عبدالله ابراهيم الجوابرة من مديرية تربية الرصيفة بالمركز الأول عن الفرع الشرعي بمعدل 5ر82 بالمائة، بينما جاء الطالب صلاح الدين أحمد شاويش من مديرية تربية لواء الجامعة بالمركز الأول للفرع الصناعي بمعدل 9ر97 بالمائة.

وفيما يتعلق بالفرع الزراعي جاء الطالب صفوان محمد بني نصر من مديرية تربية عجلون بالمركز الأول بمعدل 4ر88 بالمائة، وجاء بالمركز الأول للفرع الفندقي الطالب سعيد ممدوح الحوامدة من مديرية تربية قصبة عمان بمعدل 85 بالمائة، وجاءت الطالبة ختام داوود السعيد من مديرية تربية قصبة السلط بالمركز الأول لفرع الاقتصاد المنزلي بمعدل 4ر92 بالمائة.