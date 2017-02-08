السلاح البديل بهدف التضليل

طلبت وزارة الدفاع الروسية من احدى مؤسسات الصناعة المحلية المزيد مما يحاكي ويقلد السلاح والعتاد العسكري كالدبابات والطائرات والصواريخ المطاطية المنفوخة.

وشهد عام 2016 ازديادا كبيرا لعدد الطلبات التي تتقدم وزارة الدفاع الروسية بها إلى شركة “روسبال” التي تصنع ما يحاكي ويقلد العتاد العسكري.

وتتمثل مهمة العتاد المنفوخ في تضليل “العدو” بشأن قوة الجيش الذي يواجهه.

ومن أجل تضليل وخداع العدو يملك الجيش الروسي النماذج المنفوخة من مقاتلات “ميغ-31” ومنظومات “إس-300” الصاروخية ودبابات “تي-80”.

ويتراوح وزن الدبابة المنفوخة بين 30 كيلوغراما و100 كيلوغرام. ويتم نفخها خلال 20 دقيقة.