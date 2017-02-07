 رسالة من الرئيس السيسي إلى الملك عبد الله

من المقرر ان يصل سامح شكري, وزير الخارجية المصري، مساء اليوم الثلاثاء، إلى عمان، حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الملك عبد الله الثاني.

وقال المستشار أحمد أبو زيد, المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير «شكري» سيلتقي خلال الزيارة كل من رئيس الوزراء «هاني الملقي»، ووزير الخارجية «أيمن الصفدي»، حيث سيتم التشاور حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعامل مع الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن والعراق، بالإضافة إلى مستجدات القضية الفلسطينية وجهود مكافحة الإرهاب والتطرف.

واضاف يقول : ان الزيارة سوف تتطرق ايضا الى التنسيق الثنائي (المصري- الاردني) بشان آليات دفع مسيرة العمل العربي المشترك استعدادا للقمة العربية المقبلة، في الأردن اواخر الشهر آذار المقبل.