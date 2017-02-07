سعودي مختل عقلياً يحاول اشعال حريق في الكعبة

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو لرجل حاول حرق الكعبة، بسكب البنزين على ستارتها ممسكا بـ«ولاعة» في محاولة لإحراقها.

وذكرت صحيفة «سبق» السعودية أن المواطن غازي درويش الذي ظهر في الفيديو وهو يشارك في ضبط الجاني الذي حاول إحراق الكعبة، كان ينطق عبارات تكفيرية أثناء قيامه بجريمته.

وصرح غازي درويش لـ «سبق» قائلا: “في أثناء طوافي في الشوط الرابع عند الساعة 11:40، لاحظت الرجل يقوم بتفريغ بنزين على ستار الكعبة بالقرب من الركن اليماني”.

وأضاف درويش :” قمت بالإمساك به وإطلاق صيحات إلى من حولي، حيث قاموا بإحباط عمليته، وتدخلت على الفور الجهات الأمنية وقبضت عليه”.

بينما ذكرت صحيفة «الوطن» السعودية أن السلطات المختصة تشتبه في محاولة الرجل الانتحار وأنها ليست عملية إرهابية، وأنه تم تحويل الجاني لهيئة التحقيق والإدعاء.

من جهتها قالت الشرطة السعودية، إن رجلا حاول إشعال النار في نفسه بالبنزين داخل الحرم المكي في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين ولكن أُلقي القبض عليه قبل أن يفعل ذلك.

وذكرت شرطة أمن الحرم المكي في بيان صادر عنها إن تصرفاته تشير إلى أنه مريض نفسيا دون ذكر تفاصيل عن الإجراءات التي ستتخذها، مشيرة إلى أن الرجل في الأربعينات من عمره.