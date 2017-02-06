خبراء اردنيون يشاركون في محادثات “أستانا” بشأن سوريا

قال مصدر صحفي، اليوم الاثنين، إن ممثلين عن الأردن انضموا للمشاورات الروسية- التركية- الإيرانية بشأن الرقابة على وقف إطلاق النار في سوريا، والمنعقدة في العاصمة الكازاخستانية “أستانا”.

وأشار المصدر لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن “الخبراء الأردنيين انضموا للمشاورات”، من دون أن يوضح طبيعة مشاركتهم ولا سبب انضمامهم للمشاورات.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية “بهرام قاسمي” إنه تم الاتفاق مع المبعوث الروسي الذي زار طهران اتفق على سلسلة من الأمور، التي ستكون مفيدة في محادثات أستانا وجنيف المقبلة.

وأوضح أن الزيارة تأتي ضمن مواصلة المباحثات بين البلدين حول الموضوع السوري وتطوراته الأخيرة، إلا أنه أكد أن “إيران لم تغير موقفها وموقعها مما يجري في سوريا”.

وتطرق قاسمي إلى اجتماع الخبراء الدوليين في أستانا، اليوم، لمناقشة التطورات المتعلقة بسوريا، وبيّن أن الوفد الإيراني هو وفد خبراء وفنيين ومهمته التنسيق حول آخر التطورات بموضوع تثبيت وقف إطلاق النار مع الوفدين الروسي والتركي.