” فوكس نيوز”: قريباً سيتم إعلان “الإخوان المسلمين” منظمة إرهابية

نشرت شبكة “فوكس نيوز” الامريكية, التي أعلنت تأييدها للرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل وبعد انتخابه, اول امس السبت, تقريرا تضمن استعداد الإدارة الامريكية الجديدة لإعلان تنظيم الإخوان المسلمين جماعة إرهابية قريبا.

وقالت الشبكة في تقريرها، أن الدعوات تتصاعد في أمريكا من أجل وضع تنظيم الإخوان المسلمين، على قائمة التنظيمات الإرهابية في أمريكا.

وأوضحت أن الرئيس ترامب قد انتقد في الكثير من المرات الحماية التي كان يفرضها الرئيس السابق باراك أوباما لجماعة الإخوان المسلمين، في الوقت الذي قدم السيناتور تيد كروز مذكرة إلى الكونجرس تطالب بتصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي, قال فيها: “لقد حان الوقت لننادي على العدو باسمه ونتحدث بسلطة أخلاقية وواضحة”.

وقالت “فوكس نيوز” في تقريرها: أنه إذا أقدمت الولايات المتحدة لتصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي، فسوف يواجه الأمريكيون الذين يمولون الجماعة قضايا جنائية.

ويضاف إلى ذلك سوف يتم تجميد حسابات مسؤولي الجماعة البنكية، وستحظر البنوك أي تعاملات أو صرف أموال لهم، كما سيحظر الأشخاص الذين لهم علاقة بالجماعة من دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى قيام أمريكا بترحيل الأشخاص والمهاجرين الذين عملوا للتنظيم.