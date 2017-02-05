مصرع والي مدينة الباب السورية “الارهابي الداعشي” أبو خالد الأردني

أعلنت القوات المسلحة التركية عن مقتل المدعو أبو خالد الأردني، الذي عينه تنظيم “داعش” الإرهابي، واليا على مدينة الباب شمالي سوريا، في غارة جوية نفذتها مقاتلات تركية، أمس السبت، في إطار عملية “درع الفرات” المتواصلة منذ 166 يوماً.

وأوضحت القوات المسلحة التركية في بيان، اليوم الأحد، “تبيّن مقتل أبو خالد الأردني، الذي عينه “داعش” واليا لمدينة الباب، خلال الضربات الجوية التي وقعت أمس في مدينة الباب وأسفرت عن مقتل 32 إرهابيا من تنظيم “داعش”.

يذكر أن وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، بدأت فجر 24 آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمالي سوريا)، أطلقت عليها “درع الفرات”، لتطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “داعش” الإرهابي.