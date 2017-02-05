شباط .. شهر ميلاد العباقرة

قام علماء روس من جامعة التحليل السكاني المركزية، بتحليل نحو 750 سيرة ذاتية لمشاهير من عصور مختلفة، فاستنتجوا أي يوم من أيام الأسبوع هو الأنسب لولادة العباقرة.

وقد أظهرت الدراسة أن الوقت الأكثر ملاءمة لولادة العباقرة هو مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء والسبت.

هذا وقد ولد مساء الثلاثاء: بايرون، وغاغارين، وموزارت، ورحمانينوف، وليف تولستوي، وشارلي شابلن، أما في صباح الأربعاء فولد: بلزاك، والملكة يكاتيرينا الثانية، وبطرس الأول، وماياكوفسكي، ونيتشه وغيرهم.

ووفقا للباحثين، يعتبر شهر شباط هو الشهر الأنسب لولادة العباقرة.. ويعزو بعض الخبراء ذلك إلى زيادة النشاط الشمسي، الذي يمكن أن يكون له تأثير كبير على الحالة الفكرية لدى الشخص.