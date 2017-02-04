مطالبات بالافراج عن الناشط عصام الزبن

طالب عدد من النشطاء وأبناء قبيلة بني صخر في اجتماع عقد مساء أمس الجمعة, في منزل منشئ صفحة المقاطعة الشعبية الناشط عصام الزبن, بإطلاق سراحه فوراً، وذلك لأن عصام لم يرتكب أي جرم يستوجب العقوبة.

وقد تدارس المجتمعون جملة من الإجراءات التصعيدية في حال لم يتم تَحْرِير سراح الناشط بأسلوب ديمقراطي وبوعي كبير يصلح لأن يكون مثلا يحتذى به.

ونبّه المجتمعون إلى أن عصام الزبن لم تصدر منه أي إساءة على الإطلاق, وإن همه الأول والأخير هو الدفاع عن الفقراء وأبناء الطبقة الكادحة، وإنه يرفض بِصُورَةِ قاطعة المساس بأمن البلد وأمانه, رافضين المزاودة على حب عصام لوطنه.

كذلك دعا المجتمعون أبناء الوطن الى مساندة عصام الزبن (في حال استمرار اعتقاله) بالمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي سيتم تحديد مكانها وموعدها في وقت لاحق.

وقدم المجتمعون الشكر إلى أبناء الوطن ممن عبروا بكافة الأشكال عن رفضهم إِحْتِجاز الزبن واستعدادهم للمشاركة في أي نشاط مطالب بإطلاق سراحه.