“داعش” يقيم سواتر خفية لقطع الطريق الدولي بين العراق والأردن

قال مصدر عسكري عراقي، اليوم السبت، أن تنظيم داعش شرع في إقامة سواتر خفية في صحراء الأنبار المحاذية للطريق الدولي باتجاه الحدود العراقية مع الأردن.

وأكد المقدم الركن العراقي محمد الدليمي, من قيادة عمليات الأنبار بالعراق أن “تنظيم داعش شرع بإقامة سواتر خفية في صحراء الأنبار المحاذية للطريق مع منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن بعد استعدادات البلدين، العراق والأردن، لافتتاح المنفذ أمام حركة البضائع والمسافرين”.

وأضاف يقول : “هناك عمليات تقوم بها القوات العراقية لإبعاد العناصر الإرهابية عن الطريق الدولي, حيث فتحت المقرات ونقاط السيطرة العسكرية وعززت الطريق بعناصر الجيش لإبعاد الخطر عن المنفذ والشاحنات التجارية”.

وكان مصدر في قيادة عمليات الجزيرة والبادية قد أفاد، امس الجمعة، بمقتل 18 مسلحًا من تنظيم داعش عند محاولتهم اقتحام قضاء الرطبة، في حين قُتل أربعة من القوات العراقية وثلاثة من عناصر الحشد العشائري.

جدير بالذكر ان قضاء الرطبة بالعراق, الذي يحاذي الطريق الرئيسي إلى سوريا والأردن والسعودية يتعرض باستمرار لهجمات من عناصر تنظيم داعش.