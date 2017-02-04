تكريم الفنانة المتألقة سلاف فواخرجي

دمشق- سانا

كرم الدكتور فيصل المقداد, نائب وزير الخارجية والمغتربين امس الفنانة والمخرجة السورية سلاف فواخرجي بعد تسليمها جائزة أفضل إخراج عن فيلمها “رسائل الكرز” في مهرجان دلهي الدولي للأفلام السينمائية.

وخلال التكريم هنأ المقداد الفنانة فواخرجي لنيلها الجائزة, لافتا إلى أن الفنانة معروفة بمواقفها المشرفة والتزامها بقضايا الوطن خاصة انها نالت الجائزة عن فيلم أبرزت فيه قضية الجولان العربي السوري المحتل كقضية حق للشعب السوري باسلوب راق اوضح للعالم استمرار جريمة “اسرائيل” المتمثلة باحتلالها المستمر للجولان وتحديها للقرارات الدولية التي تطالبها بالانسحاب التام من الاراضي السورية.

واعتبر المقداد أن الابداع الفني في إخراج الفيلم حاز اهتمام خبراء سينمائيين معروفين واعترافا بعظمة سورية وابداع السوريين في ظل ظروف الازمة التي تعيشها بلادهم.

وفي تصريح للصحفيين أشار المقداد إلى إبداع الفنانين ودورهم في إظهار حقيقة الإرهاب من خلال أعمال قدموها رغم تهديدات التنظيمات الإرهابية المسلحة منوها بجهود وزارة الثقافة وإظهارها القضايا الاجتماعية والسياسية والفنية والتركيز على صورة سورية الحضارية.

من جهتها عبرت الفنانة فواخرجي عن تقديرها لهذا التكريم من وزارة الخارجية والمغتربين, معتبرة ان ذلك يزيدها مسؤولية تجاه قضايا بلادها.

واشارت فواخرجي إلى أن الجائزة التي نالتها في مهرجان نيودلهي الدولي هي السادسة عن فيلمها “رسائل الكرز” مبينة ان انتاج افلام سورية في ظل الظروف الحالية يشكل رسالة للعالم بان الشعب السوري حي ويملك ارادة قوية.

وبينت فواخرجي تعرض كادر فيلمها للعديد من الصعوبات اثناء التصوير حيث استهدفت التنظيمات الارهابية المسلحة موقع التصوير بالقنيطرة, لافتة

إلى سعادتها بقيام كل مواطن سوري بالدفاع عن وطنه من موقعه.

بدوره أشار معاون وزير الثقافة المهندس علي المبيض الى ان السوريين بعد سنوات من الحرب المعلنة على سورية استطاعوا رفع اسم بلادهم في المحافل والمهرجانات الدولية .