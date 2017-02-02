عسكر قطر ينقذون اردوغان ليلة الانقلاب الفاشل عليه

انتشرت في الآونة الاخيرة وثيقة تثبت حماية القوات القطرية لأردوغان, حيث طلب الرئيس التركي في هذه الوثيقة من دولة قطر حماية حياته اثناء الانقلاب الفاشل في تركيا.

وبحسب الوثيقة طالب الرئيس التركي أردوغان دولة قطر في الساعات الأولى من محاولة الانقلاب بإرسال القوات الخاصة الأميرية القطرية لتحمي حياته أثناء الانقلاب الفاشل.

وقد تمكنت القوات القطرية مرتين من إنقاذ حياة الرئيس التركي, وبموجبه يدعو سفير دولة قطر في أنقرة وزارة الخارجية القطرية لأن تستغل قطر العلاقات بين البلدين لصالحها.