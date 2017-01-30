الرئيس اللبناني: الأسد سيبقى لانه ضمانة وحدة سوريا

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن الرئيس السوري بشار الأسد لا يزال القوة الوحيدة حاليا التي بإمكانها فرض النظام، مشيرا إلى أنه “من دون نظام الأسد حاليا سنكون أمام ليبيا ثانية”.

وأوضح عون، في حوار مع قناة “LCI” الفرنسية، أنه لم يكن يوما مقتنعا برحيل الأسد، مشيرا إلى أن الآخرين (الذين يدعون لرحيل الأسد) يجهلون سوريا.

وأضاف الرئيس اللبناني أن استعادة الجيش السوري لمدينة حلب غيرت موازين القوى لصالح الحكومة السورية، وقد تشكل نقطة انطلاق لحوار ومفاوضات للوصول إلى حل سياسي، موضحا أن “هذا النوع من الحروب لا ينتهي بفوز فريق على آخر، وتوجد دائما تسويات”.

وحول زيارته إلى السعودية وقطر، قال عون إنه لم يتم بحث الملف السوري ومسألة الأسد، مشيرا إلى أن كل من الرياض والدوحة وعدتا بإعادة علاقتهما الطبيعية مع لبنان، وذلك لمساعدة لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره.

كما أكد عون على أن “لبنان أمام الفرصة الأخيرة لإعادة بناء دولة قوية فيه، من خلال بناء مؤسسات تعمل لخير الوطن وأبنائه”، رافضا “أن يكون أحد أقوى من الدولة لأن بذلك نصل إلى الفوضى”.