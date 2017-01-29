التطبيع متواصل.. ازدياد حجم الاستثمار الاسرائيلي في الاردن

عمّان - قدس برس

سجلت الاستثمارات الإسرائيلية في بورصة عمّان ارتفاعا بلغ 3.920 مليون دينار، مقارنة مع 3.858 مليون دينار، وذلك حتى نهاية العام الماضي.

وقد أظهرت بيانات مركز “إيداع الأوراق المالية الأردني”، امس السبت، أن الاستثمارات الإسرائيلية في بورصة عمّان، حافظت على ترتيبها الـ 37 من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.

وتشير بيانات “مركز إيداع الأوراق المالية”, إلى أن الاستثمارات التي يحمل أصحابها الجنسية الإسرائيلية يمتلكون 953.813 ورقة نقدية بقيمة استثمار بلغت 3.920 مليون دينار.

فيما كشفت بيانات “مركز إيداع الأوراق المالية” ارتفاع حجم الاستثمارات الفلسطينية (المسجلة لدى السلطة الفلسطينية) في بورصة عمّان إلى 285.225 مليون دينار، بالمقارنة مع 281 مليون دينار في تشرين أول الماضي.

ويحتل المستثمر الفلسطيني المرتبة العاشرة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في بورصة عمان، تعود إلى 24365 مستثمر فلسطيني، ويمتلك أصحابها 130 مليون ورقة نقدية.

فيما احتلت الجنسية اللبنانية المرتبة الأولى في الاستثمار الأجنبي في بورصة عمّان، بحجم استثمار بلغ مليار و189 مليون دينار، يمتلك أصحابها 359 مليون ورقة نقدية.

وجاءت دول مجلس التعاون الخليجي في مستويات متفاوتة، لجهة ملكية الأوراق المالية حسب الجنسية، حيث احتلت الكويت المرتبة الأولى خليجيا بحجم استثمار بلغ مليار و54 مليون دينار، فيما حلت قطر في المرتبة الثانية بحجم استثمار بلغ 991 مليون دينار، والسعودية في المرتبة الثالثة بحجم استثمار بلغ 927 مليون دينار، وفي المرتبة الرابعة حلّت البحرين بحجم استثمار بلغ 678 مليون دينار، وسلطنة عُمان خامسا بحجم استثمار بلغ 278 مليون دينار، فيما حلّت الإمارات في المرتبة السادسة بحجم استثمار بلغ 97 مليون دينار.