موقع “المجد” قيد التجديد.. انتظرونا قريباً

هذا المقال نشرته “المجد” بتاريخ 30 ايار من العام الماضي.. نعيد نشره اليوم لعل الذكرى تنفع المؤمنين خليق بنا، عند مناقشة الاوضاع الراهنة في بلادنا، ان نخط النهاية قبل المقدمة، ونقدم الخبر على المبتدأ، ونضع النقطة اول السطر وليس آخره.. نظرا... أكمل القراءة
كشفت دراسة نُشرت مؤخرا في مجلة American Journal of Public Health أنّ هناك علاقة بين تناول الفواكه والخضار وبين الرضا عن الحياة. واشارت هذه الدراسة الى أنّ الأشخاص الذين تناولوا 8 حبات من الفواكه والخضار يوميا حصلوا على 0.24 نقطة أكثر في مؤشر الرضا عن... أكمل القراءة