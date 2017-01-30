موقع “المجد” قيد التجديد.. انتظرونا قريباً

على ضفاف المجد

بقلم : فهـد الريمــاوي

هذا المقال نشرته “المجد” بتاريخ 30 ايار من العام الماضي.. نعيد نشره اليوم لعل الذكرى تنفع المؤمنين خليق بنا، عند مناقشة الاوضاع الراهنة في بلادنا، ان نخط النهاية قبل المقدمة، ونقدم الخبر على المبتدأ، ونضع النقطة اول السطر وليس آخره.. نظرا... أكمل القراءة

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