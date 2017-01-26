ارتفاع معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية

اعلنت دائرة الإحصاءات العامة بتقرير صادر عنها, ان معدل البطالة بلغ 15.8% خلال الربع الرابع من العام الماضي، حيث بلغ المعدل للذكور 13.8% مقابل 24.8% للإناث لنفس الفترة, حيث ارتفع معدل البطالة للربع الرابع من العام الماضي بمقدار 2.2 نقطة مئوية مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2015، وعند أخذ الجنس بالإعتبار، يتضح أنّ معدل البطالة للذكور ارتفع بمقدار 2.1 نقطة مئوية، وارتفع للإناث بمقدار 1.8 نقطة مئوية وذلك عن الربع الرابع من عام 2015.

كما بينت نتائج مسح العمالة والبطالة أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلين ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 22.5% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

كما أشارت النتائج إلى أن حوالي 57.0% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 43.0% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي، في حين تباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 26.6% مقابل 76.9% للإناث، وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة و20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 36.3% و36.0% لكل منهما على التوالي.

أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة معان بنسبة بلغت 23.2%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة البلقاء بنسبة بلغت 10.5%.

كما أشارت نتائج المسح أن نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر بلغت 30.0%، ويتركز 58.6% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 67.4%، كما أن أكثر من نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و10.8% ثانوي و36.5% أعلى من الثانوي.

وبينت النتائج ان 34.0% من المشتغلين الذكور يعملون في مهن البيع والخدمات في حين بلغت نسبة العاملين في الحرف وما إليها من المهن ومهنة المتخصصين 16.4% و 17.5% لكل منهما على التوالي، بينما يعمل 6.0% من المشتغلين الذكور في المهن الأولية، في حين تعمل 60.5% من المشتغلات الإناث في مهنة المتخصصين و12.2% في مهنة الفنيين والمتخصصين المساعدين، كما أن 25.4% من مجموع المشتغلين يعملون في قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الإجتماعي، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة بلغت 15.3%، حيث ان 28.3% من المشتغلين الذكور يعملون في قطاع الإدارة العامة والدفاع و17.3% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة.

أما المشتغلات الإناث، فقد لوحظ أن 40.0% منهن يعملن في قطاع التعليم و16.7% في قطاع الصحة والخدمة الإجتماعية. كما أظهرت نتائج المسح أن غالبية المشتغلين 87.2% هم مستخدمين بأجر (85.4% للذكور مقابل 96.1% للإناث).

وأظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 59.7% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 14.2% للإناث، في حين أن 64.1% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 21.0% بين الذكور.

وأظهرت النتائج ان معدل المشاركة الاقتصادية الخام (قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان) بلغ 24.5%. في حين بلغ معدل المشاركة الإقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 35.6% للمملكة و57.7% للذكور مقابل 13.4% للإناث وذلك خلال الربع الرابع من عام 2016، مقارنة مع 35.5% للمملكة و58.5% للذكور و12.4% للإناث وذلك للربع الرابع من عام 2015.

وتجدر الإشارة إلى أن مسح العمالة والبطالة شمل عينة بلغ حجمها حوالي 13 ألف أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، وممثلة للحضر والريف والأقاليم.