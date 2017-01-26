رحيل سيد حجاب .. شاعر فقراء مصر

توفي يوم امس الأربعاء الشاعر المصري سيد حجاب عن عمر ناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض, حيث نعاه شقيقه الشاعر شوقي حجاب بتدوينة على حسابه في الفيسبوك أعلن فيها خبر وفاته.

وفي بيان اصدره بهذا الخصوص نعى حلمي النمنم, وزير الثقافة المصري الشاعر الراحل قائلا: “سيد حجاب من شعراء جيل الستينات فقد صهرته في شبابه محنة 67 وجعلته منحازا للقضايا الوطنية والاجتماعية والسياسية”.

وتابع البيان: “استطاع أن يصيغ بكلماته كل أحداث الوطن، ووجدناه حاضرا خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني و30يونيو/حزيران، كما أنه صاغ ديباجة الدستور المصري”.

وأضاف الوزير: “كان شاعرا مصريا كبيرا ارتقى بالعامية فجعلها مقروءة للعالم العربي، وقد استطاع أن يرسم نبض الحياة المصرية بكلماته التي لا تنسى”.

وولد حجاب في 23 ايلول من عام 1940 في محافظة الدقهلية شمالي مصر، وهو الشقيق الأكبر للمخرج والشاعر شوقي حجاب، ودرس هندسة العمارة في جامعة الإسكندرية قبل أن ينتقل إلى جامعة القاهرة لدراسة هندسة التعدين.

وورث الشاعر الذي اشتهر ببراعته في اللعب بالكلمات في شعر العامية، الموهبة عن والده، ونال تشجيعه عندما كتب قصيدته الأولى التي حملت اسم “الشهيد نبيل منصور”.

أما ديوانه الأول باسم “صياد وجنية”، فقد جاء نتاج تأثر حجاب بمهنة الصيد التي تربى عليها والده، حيث نشأت الأسرة على ضفاف بحيرة المنزلة.

وتعاون حجاب مع الملحن المصري الراحل عمار الشريعي في كتابة أغنيات لفريق “الأصدقاء”، الذي ضم مطربين صاعدين في الثمانينيات، كما غنى من كلماته مطربون منهم المصريون عفاف راضي ومحمد منير وعلي الحجار ومحمد الحلو ومدحت صالح، والسورية أصالة والمغربية سميرة سعيد.

وعرف حجاب بكتابة مقدمات عدد من أشهر المسلسلات في تاريخ الدراما العربية، منها “ليالي الحلمية” و”المال والبنون” و”الأيام” و”أرابيسك” و”بوابة الحلواني” و”الوسية” و”الشهد والدموع”، كما برع في الكتابة للأطفال.

كما كتب أيضا أغنيات لأفلام مصرية ووضع كلمات بعض من الأوبريتات التي قدمت في مناسبات وطنية، إضافة إلى مشاركته في أعمال تراثية مثل “ألف ليلة وليلة” و”السيرة الهلالية”.

وكرم حجاب فى معرض تونس للكتاب عام 2008، وحصل أيضا على جائزة “كفافيس الدولية” عام 2005 عن مجمل أعماله، ونال جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2012.

وجاءت وفاة حجاب قبل ساعات من افتتاح الدورة 48 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يعد أبرز حدث ثقافي تشهده القاهرة كل عام.