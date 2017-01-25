هل بدأت الاستعدادات لمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة ؟

أعلن البيت الأبيض، امس الثلاثاء, أن دراسة موضوع منع دخول المسلمين لأميركا, سوف تجري سريعا بالتعاون بين وزارتي الأمن القومي والخارجية, عقب تثبيت الكونغرس لمرشح الرئيس دونالد ترامب لمنصب وزارة الخارجية ريكس تيلرسون.

جاء ذلك في الموجز الصحفي اليومي لشون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، من واشنطن، ردا عن سؤال حول موعد تنفيذ ترامب لوعده “منع المسلمين” من دخول الأراضي الأميركية.

وأضاف أن الوزير تيلرسون سيقوم, عقب اعتماده رسميا, بالنظر في “تفعيل هذا التدقيق المشدد للخلفيات (في إشارة لوضع نظام صارم للتحقيق في خلفيات القادمين‎)” أسوة بوزارات أخرى مثل الأمن الوطني.

ورغم أن متحدث البيت الأبيض لم يذكر منع المسلمين بالذات من دخول البلاد، إلا أن من بين وعود ترامب خلال 100 يوم الأولى من ولايته، وقف استقبال الوافدين “من مناطق بؤر الإرهاب”.

وكثيراً ما أطلق ترامب، خلال حملته الانتخابية، تصريحات معادية للمسلمين، حتى أنه دعا إلى منع دخولهم إلى بلاده، حتى تعرف واشنطن، على حد قوله: “لماذا يكره المسلمون الولايات المتحدة”.

وكشف ترامب بعد فوزه بالرئاسة، أن خططه مازالت قائمة فيما يخص حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، حتى يتم التوصل إلى آلية يمكن من خلالها الفصل بين “المتطرفين” وغيرهم.