اشتداد المنافسات الفنية في رمضان

اكدت تقارير صحفية مصرية ان الماراثون الفني في شهر رمضان المقبل سوف يشهد مشاركة عدد كبير من المطربين ضمن المائدة المقرر أن يقدمها صناع الدراما المصرية للجمهور في العام الحالي، حيث بدأ عدد من هؤلاء المطربين بالفعل تصوير أعمالهم ليشعلوا المنافسة كممثلين وليس كمطربين.

وقالت التقارير ان الأسباب تتعدد حول اتجاه المطربين للدراما بهذه الكثافة، وفى مقدمتها الإغراءات المادية التي يعرضها المنتجون وتقاضيهم أجورا بالملايين تتجاوز الـ25 مليون جنيه مصري في المسلسل، إلى جانب توقف سوق الكاسيت وقلة عدد الحفلات في السنوات الأخيرة بسبب عدم استقرار الحالة الأمنية والاقتصادية والسياسية، ما كان له عامل كبير في اتجاه المطربين للتليفزيون خاصة في ظل ضعف الإقبال عليهم لتقديم الأفلام السينمائية.

ويعد الفنان خالد سليم من أكثر المطربين المتواجدين في التليفزيون، ويعرض له حاليًا مسلسل «اختيار إجبارى» من تأليف حازم متولى وإخراج التونسى مجدى السمرى، وكذلك تعاقد على المشاركة في بطولة مسلسل «العودة» مع الفنان محمد رجب، وهو من تأليف شهيرة سلام، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وإنتاج كامل أبوعلى ومقرر أن يدخل بلاتوهات التصوير في الأسبوع الأخير من الشهر الجارى.

وأكد «خالد» أنه يعشق التمثيل الذي أخذ حيزا كبيرًا من وقته في الفترة الأخيرة، ويحرص دائمًا على تطوير أدائه وكل يوم تصوير يتعلم شيئا جديدا، مؤكدًا أن اتجاه المطرب للتمثيل ليس شيئا جديدا، بل موروث منذ زمن، لأن المطرب له شعبية كبيرة، وما يضمن النجاح والفشل هو اختيار فكرة جيدة واجتهاد المطرب وحصوله على كورسات في التمثيل.

وأضاف أنه لا يحرص على الغناء في كل الأعمال التي يشارك في بطولتها سواء في السينما أو التليفزيون، وإذا كانت «الحكاية» تتطلب ذلك، فليس هناك أي مشكلة، لافتا إلى أن المنتجين تامر مرتضى وخالد حلمى، صانعى مسلسل «اختيار إجبارى» تعاقدا معه كونه خالد الممثل وليس المطرب، مشيرًا إلى أنه لا يفضل تقديم دور مطرب في الأفلام أو الدراما التليفزيونية.

اما المطربة مى سليم صاحبة أعلى مشاركة كممثلة في السنوات الأخيرة، فسوف تشارك هذا العام بمسلسلين يتم عرضهما حاليًا هما «اختيار إجبارى» مع المخرج عبدالعزيز حشاد، ومسلسل «الأب الروحى» للمخرج بيتر ميمى، وتعاقدت على مسلسل لرمضان المقبل لكنها تتكتم على تفاصيله حتى الآن.

وقالت مى إنها تفصل تمامًا بين التمثيل والغناء، وتسعى وتجتهد في الارتقاء بأدائها والتعلم من كبار الأساتذة والممثلين قائلة إنها محظوظة بالتعاون مع قامات وكوادر في الإخراج والتمثيل استفادت منهم الكثير.

وأضافت: بالطبع تغنى في بعض أعمالها وكان آخرها مثلا غناء ديو مع خالد سليم لفيلم «شكة دبوس»، وليس في ذلك مشكلة بشرط أن يتماشى مع الأحداث.

وفى الموسم الرمضاني المقبل سوف يعود, بعد غياب أكثر من 7 سنوات منذ تجربته الأولى في الدراما التليفزيونية، المطرب محمد فؤاد الذي بدأ تصوير مسلسله «الضاهر» المؤجل من العام الماضى وقطع في تصويره مشاهد كثيرة، والذى يتواجد حاليًا بصحبة صناعه في مدينة الإنتاج الإعلامى، وهو من إخراج ياسر زايد وتأليف وإنتاج تامر عبدالمنعم، ويشاركه في بطولته حسن يوسف ومحمد لطفى وفريال يوسف ورغدة وأميرة هانى وعمر حسن يوسف.

وبعد 3 سنوات من الغياب عن الشاشة الفضية يحضر الفنان تامر حسنى لتصوير مسلسل من إنتاج تامر مرسى وتشاركه بطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز وهو عمل كوميدى اجتماعى، حسبما أكد منتجه الذي قال إن التصوير سيكون نهاية يناير الجارى على الأكثر، ويجرى حاليًا مخرجه محمد سامى عمليات المعاينات واختيار باقى عناصر العمل من الممثلين، ورشة كتابة يشرف عليها السيناريست أمين جمال، ولم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن، في حين يصور تامر فيلما من بطولته تحت عنوان «تصبح على خير» من إخراج محمد سامى أيضًا.

ومن ضمن المطربين المشاركين أيضًا في ماراثون رمضان الفنان حمادة هلال، الذي يحضر حاليًا لتصوير مسلسل تحت عنوان «طاقة القدر» للسيناريست أحمد محمود أبوزيد الذي انتهى من كتابة 21 حلقة منه ويقوم مخرجه محمد مصطفى ببروفات ترابيزة مع أبطاله، وهم يسرا اللوزى وسهر الصايغ ومى القاضى وإدوارد، وقرر منتجه صادق الصباح أن يبدأ التصوير آخر أسبوع في يناير أيضًا.

إلى جانب الفنانة نيكول سابا التي من المقرر أن يعرض لها خلال أيام مسلسل «ولاد تسعة» على قناة mbc، للمنتج صادق الصباح ويشاركها بطولته خالد سليم وخالد زكى وسهر الصايغ وهبة مجدى وإلهام عبدالبديع وهو من تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق.

وبعدما كان مقررا مشاركة المطرب عمرو دياب في دراما 2017 قرر المنتج تامر مرسى والمخرج طارق العريان تأجيل مسلسل «الشهرة»، ويحضر دياب لتصوير فيلم من تأليف محمد حفظى وإخراج هادى الباجورى للعرض في موسم عيد الأضحى القادم.