اسماء اردنية تقاتل ضمن العصابات السورية المسلحة

دمشق- جهينة نيوز

انطلقت یوم امس الإثنین, مفاوضات آستانة حول سوریا بمشاركة ممثلین عن الحكومة السوریة والمعارضة المسلحة وسبعة وفود بما فيها وفود إیران وروسیا وتركیا, ووفد الأمم المتحدة تحت إشراف ستیفان دی میستورا المبعوث الأممي في سوریة والسفير الأمریكي في كازاخستان.

وقد طالب محمد علوش, رئيس وفد المعارضة المسلحة المدعوم من السعودية, خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمحادثات الاستنة, ” بتجميد العمليات العسكرية في كل أنحاء سوريا, وتطبيق جميع القرارات الأممية بشأنها “.

وقال علوش, أن ” وجود المليشيات المقاتلة مع النظام يساهم في استمرار سفك الدم السوري, ويعرقل أي فرصة لوقف إطلاق النار في سوريا, وطالب بضم المليشيات المقاتلة مع النظام لقائمة الإرهاب الدولي “.

وتابع علوش يقول : ” ننتظر من الأمم المتحدة ان تخرج كافة الميليشيات الأجنبية التي سفكت الدم السوري وعلى رأسها ” حزب الله ” والميليشيات العراقية المدعومين والممولين من ايران “.

وتعقيباً على تصريحات الإرهابي محمد علوش, قالت مصادر خاصة لموقع جهينة نيوز, ” أن المقاومة اللبنانية ( حزب الله ) قد بدأت عملياتها على الأراضي السورية كقوات حليفة للجيش السوري في العام 2013, كما أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ساعدت قوات الجيش السوري في عام 2014 “.

وكشفت المصادر لموقع جهينة نيوز, بعض أسماء الإرهابيين من الجنسيات الغير سورية كانت متواجدة في الغوطة الشرقية في ريف دمشق منذ 2011م, وأسماء لا تزال حالياً في الغوطة الشرقية وتقاتل في صفوف ” جيش الإسلام ” الذي ينطق بإسمه رئيس وفد المجموعات المسلحة المدعو محمد علوش في محادثات الأستنة, وهم :

– المدعو أبو الوليد ” أمير ” الغوطة الشرقية ضابط استخبارات أردني سابق.

– المدعو أبو خديجة الأردني (بلال عواد عبد الرزاق خريسات) القاضي العام في الغوطة. انضم لـ ” داعش ” ثم عاد إلى ” جبهة النصرة “. وهو اليوم ” شرعي ” الأمنيين بالبادية.

– المدعو أبو تراب مشاوي الأردني أمير ” النصرة ” في حيي برزة والقابون في دمشق.

– المدعو أبو أمير الأردني (نور الدين بيرم) تابع لـ ” تنظيم داعش ” قبض عليه الإرهابي زهران علوش, عندما ” افتى ” بقتال ما يسمى ” جيش الإسلام “,وهو لا يزال في سجون الإرهابيين في الغوطة.

أما قيادات الصف الأول في الغوطة الشرقية والتي لا تزال في صفوف المجموعات الإرهابية حسب مسمياتهم ومناصبهم فهم :

– المدعو أبو محمد الأردني تلميذ المقدسي ” الشرعي الأول “، مسؤول اللجنة الشرعية.

– المدعو أبو البتار الأردني ” أمير الاقتحامين و الانغماسين “، الأمير العسكري الفعلي.

– المدعو أبو ميسرة الأردني مسؤول قطاع المرج، نائب أبي البتار.

– المدعو أبو أيوب الجزراوي, من الجنسية السعودية, أحد ” الشرعيين ” في ” جيش الإسلام ” وهو تلميذ المدعوان علي الخضير والعلوان، ومسؤول عن ملف التمويل المالي.

– المدعو أبو جوهرة الجزراوي، وهو من الجنسية السعودية, ومسؤول عن ملف التمويل المالي.

– المدعو أبو سعد الأردني، وهو من الجنسية الأردنية, ويلقب ” أمير ديوان الجند “، ويعمل كمسؤول الذاتية.

أما قيادات الصف الثاني والتي يتم العمل عليها لتكون في صفوف الأمامية للمجموعات الإرهابية من الجنسية الأردنية أيضاً هم :

– المدعو أبو البراء الأردني عسكري.

– المدعو أبو صفية الأردني شرعي.

– المدعو أبو قتادة الأردني شرعي