انهيار جبلي يقطع الطريق الرئيسي بين عمان واربد

عمان- بترا

قام مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه بتفقد منطقة الإنهيار الجبل الذي وقع على طريق سيل جرش المحاذي للمحطة الأمنية.

وقد اطلع الفقيه على الإجراءات التي اتبعتها الأجهزة الأمنية في تحويل الحركة المرورية لمحافظات الشمال بإتجاه عمان.

ورافق الفقيه كل من مساعد مدير الأمن العام للمرور العميد عبد الوالي الشخانبه وقائد أمن إقليم الشمال العميد زياد باكير ومدير الدوريات الخارجية والقادة المعنيين بالعملية المرورية وكوادر الأشغال العامة.

وكانت مديرية الامن العام قد اعلنت صباح اليوم الثلاثاء عن اغلاق طريق اربد –عمان بشكل كامل ومن الجانبين إثر انهيار جبلي كبير .

وقالت المديرية ان طريق اربد –عمان مغلق بشكل بدءا من جسر النعيمة ولغاية عمان, مشيرة الى ان سبب الاغلاق وقوع انهيار لجبل بالقرب من المحطة الامنية التابعة لسيل جرش, وبينت ان السير حول بالكامل باتجاه محافظة الزرقاء.

ومن جانبه فقد اوعز وزير الاشغال المهندس سامي هلسة لدى زيارته صباح اليوم موقع الانهيار باستحداث تحويلة بديلة خلال 48 ساعة لغاية استمرارية حركة السير .

وقال المهندس هلسة بحضور محافظ جرش قاسم مهيدات، انه سيتم التعامل مع مشكلة انهيار الجبل من خلال محورين الاول سريع باستحداث تحويلة بديلة خلال 48 ساعة بهدف استمرار حركة السير على هذا الطريق الرئيسي، والمحور الاخر بالتعامل مع الانهيار منذ اللحظة اذ بدأت دراسة الاسباب التي ادت الى هذا الانهيار وامتداده، والذي من المرجح انه توقف وبالتالي سيتم ازالة الاتربة والصخور التي انهارت على الشارع بالسرعة الممكنة ليعاد فتح الشارع خلال فترة قريبة جدا.