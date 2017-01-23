فيما تستعد امريكا لنقل سفارتها للقدس.. “الاخوان” يستأنفون التعامل معها

عمان - قدس برس

قالت مصادر متطابقة داخل الحركة الإسلامية، إن جماعة “الإخوان المسلمين” وذراعها السياسي المتمثل بحزب “جبهة العمل الإسلامي” اتخذا قرارا بإنهاء مقاطعة الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها في حديثها لـ “قدس برس”، أن الحركة الإسلامية أنهت رسميا مقاطعة الولايات المتحدة وإنهاء مقاطعة سفارتها في عمان، و”التعامل معها بفعل تغيٌّر الظروف المصاحبة للمقاطعة التي أعلنتها الجماعة إبان الغزو الأمريكي للعراق عام 2003”.

من جانبه، قال علي أبو السكر نائب الأمين العام لحزب “جبهة العمل الإسلامي”، إن الحوارات مع الولايات المتحدة “تأتي ضمن استراتيجية الحوار مع الجميع ضمن ثوابت معروفة”.

وقال أبو السكر لـ”قدس برس” إن “الاستثناء الوحيد من أي حوار هو الكيان الصهيوني المحتل، أما الباقي فليس هناك مانع من الحوار معهم”.

يشار إلى أن حزب “جبهة العمل الإسلامي” عقد سلسلة من اللقاءات مع سفراء عدد من الدول الأوروبية، غير أنه لم يلتقِ لغاية الآن مع السفيرة الأمريكية في عمّان.

وفي السياق ذاته، عُقدت خلال الفترة الماضية لقاءات وجلسات حوارية متنوعة بين قيادات الحزب وبعض موظفي السفارة الأمريكية في عمّان.