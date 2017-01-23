الشيخ هليل يدفع غاليا ثمن تدخله في السياسة

وافق مجلس الوزراء امس الاحد على استقالة قاضي القضاة الشيخ أحمد هليل من كافة مناصبه.

وذكرت صحيفة الرأي، أن مجلس الوزاراء وافق على استقالة هليل، الذي يشغل منصب قاضي القضاة في البلاد، ومنصب إمام الحضرة الهاشمية.

وتأتي استقالة هليل بعد يومين على توجيهه دعوة إلى قادة دول الخليج لدعم بلاده في أزمتها الاقتصادية الراهنة، محذراً من أن عواقب ضعف الأردن ستكون وخيمة على دول المنطقة.

وقال هليل في خطبة الجمعة الماضية التي ألقاها بمسجد الملك حسين بن طلال في عمّان، مخاطبا قادة دول الخليج، “إخوانكم في الأردن لكم سند وظهير وعون ونصير وظهركم، لقد ضاقت بإخوانكم الأردنيين الأمور”.

وأثارت الخطبة موجة من الانتقادات في أوساط الأردنيين والعرب على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ أبدى هؤلاء تحفظهم على دعوة هليل التي تأتي بعد إقرار المجلس النيابي، يوم الخميس الماضي، موازنة قالت الحكومة إنها ستكون “تقشفية”.

يذكر أن هليل الذي يحمل الشهادة العلمية من الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة عام 1972، وحاصل على الدكتوراه من جامعة الأزهر، شغل عدة مناصب أخرى، منها منصب وزير الأوقاف من العام 2001 إلى 2005.

هذا وقد صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيين الشيخ عبدالكريم سليم السليمان خصاونة قاضيا للقضاة، والدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة مفتيا عاما للمملكة.