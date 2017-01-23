نجوم الفن يكرهون الاستحمام

في تقرير غريب نشره موقع “News Cinema”، ركز فيه على بعض أخطاء نجوم هوليوود بحق أنفسهم بشأن نظافتهم، ليس فقط بعدم استخدام مزيل العرق، أو الروائح الكريهة التي قد تنبعث منهم، لكن منهم أيضا من لا يحب النظم التقليدية للنظافة المتمثلة بالاستحمام.

وفقاً للموقع، فقد اعترفت الممثلة الأميركية جوليا روبرتس، في برنامج أوبرا سنة 2008، أنها ليست مولعة باستخدام مزيلات العرق، وصرح حارسها الأمني السابق أن “روبرتس مهملة جداً ولا تعتني بنظافة جسمها، فهي تستطيع أن تبقى فترة طويلة من دون استحمام وذلك لأجل توفير الماء”.

والممثلة والمغنية الأميركية “غوينيث بالترو” غالباً ما تظهر كأيقونة مثالية، إلا أن المحيطين بها لاحظوا الرائحة “الكريهة” المنبعثة منها خلال الحفلات الرسمية التي كانت تحضرها.

وقالت الممثلة والكاتبة الأميركية، “جوان ريفرز” أن الممثل الأميركي “راسل كرو” يحتاج إلى إيجاد حل لمشكلة النظافة التي يعاني منها، “فذلك أفضل من عدم الوقوف في اتجاه الريح عند تسلم الجوائز”، مشيرة إلى أنه “يملك رائحة كريهة تعادل في حدتها مزاجه المعكر دائماً”.

وفي لقاء له مع صحيفة “نيويور ديلي نيوز”، صرح الممثل الوسيم ماثيو ماكونهي، أنه لا يلجأ إلى الاستحمام إلا في الحالات القصوى التي تبدأ فيها رائحته بالظهور وإثارة قلق المحيطين به.

كما صرح الممثل الأميركي، شيا لابوف، لصحيفة “Daily Mail” أنه رفض الاستحمام لأسابيع في فترة تصوير فيلم “Fury”، وذلك ليستطيع التقرب من الشخصية ومعرفة الظروف التي مرت.

واعترفت والدة الراقصة مادي، نجمة كليبات المغنية سيا المصورة، في تصريح لمجلة “Entertainment Tonight”، أنها قدمت لـ”لابوف” منديلاً معطراً لتعبر عن انزعاجها من إهماله لنظافته الشخصية.

وصرحت الممثلة الأميركية “كاميرون دياز” أنها لا تستعمل مزيلات الروائح، لأنها مضرة جداً بصحة الإنسان، وخاصةً النساء، ونصحت بعدم استعمالها.