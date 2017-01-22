حزب البعث العراقي يعزي بالمناضل هشام النجداوي

تلقى والد الفقيد المهندس هشام النجداوي ورفاقه في قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي الاردني, برقية تعزية من قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي, وقد جاء في هذه البرقية..

​بأسم الرفاق اعضاء قيادة قطر العراق للحزب ونيابة عن كافة المناضلين في العراق نتقدم لكم ولكافة الرفاق البعثيين وابناء العائلة الكريمة ومحبي الفقيد بأحر التعازي لمناسبة الخسارة الكبيرة بوفاة الرفيق المناضل هشام احمد نجداوي متضرعين الى الله ان يرحمه ويسكنه فسيح جناته .​

​لقد ​عرفنا​ ​​الرفيق هشام ​مجاهدا ​صلبا ​لا يكل ولا يتعب ​في ساحات النضال لخدمة الامة العربية ​والاردن الشقيق ​. ​

مصابكم مصابنا وخسارتكم الرفيق هشام خسارة لنا وللحزب والامة والاردن الهمكم الله الصبر وانا لله وانا اليه راجعون ​