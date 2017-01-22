عمرو دياب يعود للسينما

كشف الفنان المصري عمرو دياب عن عودته لعالم السينما من خلال فيلم جديد من المقرر أن يعرض في موسم عيد الأضحى المقبل.

وقام المنتج المصري تامر مرسي بنشر صورة تجمعه بعمرو دياب عبر صفحته الخاصة على انستغرام معلقا “إن شاء الله، فيلم العيد الكبير 2017”.

ويعقد مرسي جلسات عمل مع دياب والمؤلف محمد حفظي، والمخرج هادي الباجوري لوضع الملامح العامة للفيلم المقرر ترجمته إلى لغات عدة عند طرحه بدور العرض، واختيار باقي الأبطال.

والجدير بالذكر أن فيلم “ضحك ولعب وجد وحب” الذي عرض تم إطلاقه في عام 1993، كان آخر أفلام عمرو دياب حيث شارك في بطولته كل من يسرا وعمر الشريف.