عمرو دياب يعود للسينما

بتاريخ 22 يناير,2017 في إستراحة بدون تعليقات

كشف الفنان المصري عمرو دياب عن عودته لعالم السينما من خلال فيلم جديد من المقرر أن يعرض في موسم عيد الأضحى المقبل.

وقام المنتج المصري تامر مرسي بنشر صورة تجمعه بعمرو دياب عبر صفحته الخاصة على انستغرام  معلقا “إن شاء الله، فيلم العيد الكبير 2017”.

ويعقد مرسي جلسات عمل مع دياب والمؤلف محمد حفظي، والمخرج هادي الباجوري لوضع الملامح العامة للفيلم المقرر ترجمته إلى لغات عدة عند طرحه بدور العرض، واختيار باقي الأبطال.

والجدير بالذكر أن فيلم “ضحك ولعب وجد وحب” الذي عرض تم إطلاقه في عام 1993، كان آخر أفلام عمرو دياب حيث شارك في بطولته كل من يسرا وعمر الشريف.

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