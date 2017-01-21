ليفني تفضح بالصور لقاءاتها مع الامير تركي الفيصل

كشفت تسيفي ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، على حسابها الشخصي في “تويتر” عن لقاء سابق لها مع مدير المخابرات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل.

وقالت ليفني في تغريدة لها أنها قد شاركت والفيصل في لقاء بدافوس جمع أيضا وزير خارجية الأردن ورئيس بنك الاستثمار الفلسطيني.

يشار إلى أن الفيصل التقى العديد من المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم مدير المخابرات العسكرية الأسبق عاموس يادلين، ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الجنرال يعكوف عامي درور، ووكيل وزارة الخاجية دوري غولد.