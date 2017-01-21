وفد نقابي مصري يؤكد الوقوف لجانب النظام السوري

أكد امس الجمعة وفد نقابي مصري يزور سوريا، دعم مصر لنظام الرئيس الاسد في حربه ضد الإرهاب والحفاظ على وحدة الارض السورية.

وقد التقى الوفد المصري الذي يترأسه نقيب المهندسين المصريين طارق النبراوي، برئيس الوزراء السوري عماد خميس.

وقال النقيب النبراوي إن “الشعب المصري يدعم الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب والحفاظ على وحدة أراضيه”. وفق ما نقلته وكالة “سانا” السورية للأنباء.

وشدد طارق النبراوي على “أهمية التعاون بين البلدين لتحقيق الهدف الاستراتيجي وتوثيق العلاقات”، مؤكدا أن نقابة المهندسين المصريين “ستعمل على التعاون الهندسي الراقي مع نقابة المهندسين في سوريا وتطوير الأعمال لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة”.

وكشف رئيس الوزراء السوري على أنه “تحدث عن الحرب التي أعدتها الدول الغربية وخططت لها أجهزة هذه الدول ونفذتها بعض الدول الإقليمية لتدمير سوريا والبنى التحتية فيها واستهداف المواطن السوري في معيشته اليومية”.

واعتبر عماد خميس أن هذه الدول “أخطأت العنوان والزمان والمكان”، وشدد على أن “الدولة السورية مستمرة بالتصدي لهذه الحرب بالتوازي مع إعادة الإعمار”.

وتم خلال اللقاء التأكيد على العلاقة المتميزة التي تجمع الشعبين السوري والمصري متمنين أن تصب جميع اللقاءات في مصلحة البلدين ولتطوير آلية العمل وتحقيق التعاون الاقتصادي وبناء المؤسسات والتعاون في مجال العمل الهندسي, كما وقع الجانبان اتفاقية تعاون بين النقابتين السورية والمصرية في المجال الهندسي.