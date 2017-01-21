اشتباك في جدة بين مسلحين وقوات الامن السعودي

تبادلت قوات الأمن السعودية، صباح اليوم السبت، إطلاق النار مع مسلحين في حي الحرازات بمحافظة جدة, بعدما تمت محاصرتهما ورفضا تسليم نفسيهما.

وقد أسفرت هذه العملية الأمنية عن “انتحار هذين الإرهابيين بعد استخدامهما لأحزمة ناسفة”، حسبما ذكرت صحيفة “سبق” السعودية.

وذكرت الصحيفة أن قوات الأمن قد حاصرت موقعا تواجد فيه الإرهابيان، حيث طالبتهما بتسليم نفسيهما، قبل أن يبادرا بإطلاق النار على رجال الأمن.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تبادل إطلاق النار قبل أن يقدم الإرهابيان على الانتحار بعد فشلهما في محاولة الهروب.

وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تصاعد أعمدة الدخان مصحوبة بإطلاق نار كثيف، قالوا إنها للاشتباكات بين قوات الأمن والمسلحين في جدة.