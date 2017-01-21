رحيل المناضل هشام النجداوي

امس, الجمعة, انتقل الى جوار ربه المناضل القومي, وعضو القيادة العليا لحزب البعث العربي الاشتراكي, المهندس هشام احمد النجداوي الذي اغتاله المرض العضال وهو في قمة عطائه الوطني والقومي.

لقد عز نعي الرفيق “ابو احمد” على كل اصدقائه وزملائه ومعارفه, نظراً لما كان يتحلى به من شجاعة في الموقف, وصلابة في المبدأ, ووضوح في الرؤية, واخلاص في المودة والخلق والروح الاخوية والرفاقية.

رحم الله هذا الفقيد الغالي, والهم والده الصديق العزيز المحامي احمد النجداوي وباقي اسرته واهله وعشيرته جميل الصبر والسلوان.. انا لله وانا اليه راجعون