دراسة استطلاعية حول مكانة المرأة الأردنية

اجرى الدكتور عبدالمجيد علي العزام, الاستاذ في كلية الامير حسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية والعلوم السياسية دراسة استطلاعية للكشف عن واقع مكانة المرأة الأردنية, ومعوقات وصولها إلى المواقع السياسية والإدارية العليا في الدولة الأردنية، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهم المعوقات التي تواجه تبوؤ المرأة للمواقع السياسية والإدارية العليا ومناصب صنع القرار، وكيفية تذليل تلك المعوقات لتعزيز فرص المرأة في المشاركة السياسية والاجتماعية لما في ذلك من أهمية في تحقيق تنمية شاملة وحقيقية وناجحة.

وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها:

تقديرات أفراد العينة كانت إيجابية لصالح مكانة المرأة الذاتية، والتشريعية والسياسية والتنظيمية، والاجتماعية ، بينما كانت سلبية لمكانة المرأة الاقتصادية. تقديرات أفراد العينة كانت إيجابية نحو جميع معوقات وصول المرأة إلى المواقع السياسية والإدارية العليا ، ويعني ذلك وجود تأثير للمعوقات على تبؤ المرأة للمواقع السياسية والإدارية العليا في الأردن. وقد جاءت تراتبية أهمية هذه المعوقات مرتبة تنازلياً كالتالي: الاقتصادية، الذاتية المتعلقة بشخص المرأة، الاجتماعية ومن ثم المعوقات السياسية والتشريعية والتنظيمية. وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغيرات النوع الاجتماعي والعمر ومستوى التعليم والدخل الشهري وبين مكانة المرأة ولصالح الذكور وصغار السن والأعلى تعليماً والأعلى دخلاً، و بعدم وجود علاقة بالنسبة لمتغرات العضوية الحزبية والعضوية في منظمات المجتمع المدني ومكان الإقامة في الأقليم. عدم وجود علاقة بين المتغيرات الديمغرافية وبين معوقات وصول المرأة إلى المواقع السياسية والإدارية العليا.

وقد قدمت الدراسة بناء على ما توصلت إليه من نتائج عدداً من التوصيات من أهمها: