دراسة استطلاعية حول مكانة المرأة الأردنية
اجرى الدكتور عبدالمجيد علي العزام, الاستاذ في كلية الامير حسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية والعلوم السياسية دراسة استطلاعية للكشف عن واقع مكانة المرأة الأردنية, ومعوقات وصولها إلى المواقع السياسية والإدارية العليا في الدولة الأردنية، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهم المعوقات التي تواجه تبوؤ المرأة للمواقع السياسية والإدارية العليا ومناصب صنع القرار، وكيفية تذليل تلك المعوقات لتعزيز فرص المرأة في المشاركة السياسية والاجتماعية لما في ذلك من أهمية في تحقيق تنمية شاملة وحقيقية وناجحة.
وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها:
- تقديرات أفراد العينة كانت إيجابية لصالح مكانة المرأة الذاتية، والتشريعية والسياسية والتنظيمية، والاجتماعية ، بينما كانت سلبية لمكانة المرأة الاقتصادية.
- تقديرات أفراد العينة كانت إيجابية نحو جميع معوقات وصول المرأة إلى المواقع السياسية والإدارية العليا ، ويعني ذلك وجود تأثير للمعوقات على تبؤ المرأة للمواقع السياسية والإدارية العليا في الأردن. وقد جاءت تراتبية أهمية هذه المعوقات مرتبة تنازلياً كالتالي: الاقتصادية، الذاتية المتعلقة بشخص المرأة، الاجتماعية ومن ثم المعوقات السياسية والتشريعية والتنظيمية.
- وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغيرات النوع الاجتماعي والعمر ومستوى التعليم والدخل الشهري وبين مكانة المرأة ولصالح الذكور وصغار السن والأعلى تعليماً والأعلى دخلاً، و بعدم وجود علاقة بالنسبة لمتغرات العضوية الحزبية والعضوية في منظمات المجتمع المدني ومكان الإقامة في الأقليم.
- عدم وجود علاقة بين المتغيرات الديمغرافية وبين معوقات وصول المرأة إلى المواقع السياسية والإدارية العليا.
وقد قدمت الدراسة بناء على ما توصلت إليه من نتائج عدداً من التوصيات من أهمها:
- تخصيص صندوق دعم حكومي مهمته الدعم المالي والفني للمرأة لتمكينها من امتلاك مشاريع استثمارية صغيرة ، وتوفير برامج اقتصادية مدعومة لتعزيز المكانة الاقتصادية للمرأة لأن الاستقلالية المالية حجر الزاوية في عملية مشاركة المرأة وخاصة في النشاطات السياسية والاجتماعية.
- تبني سياسة إعلامية توجه إلى شرائح المجتمع بأهمية دور المرأة في التنمية الشاملة، و تطوير المفاهيم الاجتماعية التي تعزز دور المرأة وثقتها بنفسها ، وتغيير الأنماط السلوكية للمجتمع بشكل ايجابي نحو مشاركة المرأة.
- تبني سياسات وبرامج حكومية لتعزيز تمثيل النساء في كل أجهزة السلطة السياسية، وتخصيص نسبة من المقاعد للمرأة في مواقع الإدارة العليا في مؤسسات الدولة المختلفة، وذلك يمكّن المرأة من المشاركة في صنع القرار وإضعاف هيمنة الرجل عليه. كما يمكّن المرأة من إثبات ذاتها ويعزز الثقة لديها بأن فرصة وصولها إلى المواقع القيادية العليا جيدة ويمكّنها من المنافسة العادلة مع الرجل.