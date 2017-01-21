تناولوا الطحينة فهي تحارب السرطان

ينصح خبراء التغذية بالاكثار من تناول الطحينة, نظرا لاحتوائها على مواد طبيعية ومجموعة من العناصر الغذائية التي يستفيد منها الجسم لعلاج مشاكله الصحية.

ويقول الدكتور حسن شفيق أخصائي الطب البديل والتداوي بالأعشاب الطبيعية، أن الطحينة غنية بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للاستمتاع بالصحة، إذ أنها تحتوي على:

— العديد من العناصر الغذائية التي تحمي من خطر الإصابة بمرض السرطان.

— تعالج الطحينة التهابات الفم واللثة، وهي علاج قديم كان يستخدم لأي مشكلة في اللثة وهو تناول ملعقة من الطحينة صباحا ومساء دون تناول الطعام لمدة ساعة.

— تحارب الطحينة الدهون الثلاثية الضارة بالجسم.

— تقوي العظام والعضلات وتحمي من الإصابة بمرض هشاشة العظام.

— تحتوي الطحينة على نسبة عالية من الحديد الذي يعمل على علاج مرض الأنيميا.

— تقوم الطحينة بخفض مستوى ضغط الدم.

— تحمي الطحينة من آلام التهابات المفاصل بفضل قدرتها على علاج هذه الالتهابات.