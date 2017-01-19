عشرات القتلى والجرحى بانهيار برج “بلاسكو” الضخم بطهران

أعلن التلفزيون الإيراني اليوم الخميس مقتل ما لا يقل عن 30 رجل إطفاء، وجرح 45 آخرين من أصل 75 جريحاً بانهيار برج “بلاسكو” في طهران، بينما أفادت مصادرغير رسمية عن مقتل اكثر من 40 شخصاً.

وقد دعا الرئيس الايراني حسن روحاني وزير الداخلية، إلى فتح تحقيق لمعرفة أسباب احتراق وانهيار المبنى بعد تعرضه لحريق ضخم صباح اليوم.

ووفق وكالة “فارس” فقد انهار المبنى المؤلف من 17 طابقاً بالكامل، بينما كان رجال الاطفاء يحاولون إخماد الحريق، فيما لم يتضح بشكل نهائي عدد رجال الاطفاء والانقاذ تحت الانقاض.

وكان المتحدث باسم هيئة الإطفاء جلال ملكي قد تحدث لــ “فارس”، أن 200 رجل إطفاء من 10 مراكز بالعاصمة، يشاركون في عمليات إخماد الحريق.

وبيّن ملكي أن الحريق نشب في الطابق الثامن وسرى للطوابق العلوية، وتصاعدت اعمدة ألدخان من المبنى الذي يضمّ معارض ومشاغل الالبسة.