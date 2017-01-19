احتفال مُكلف لتنصيب ترامب

تصاعدت في مبنى الـ«كابيتول» وتيرة الاستعداد لمراسم حفل تنصيب الرئيس الأميركي الخامس والأربعين دونالد ترامب ونائبه مايك بنس غدًا.

ووفقا للتقاليد الأميركية، تبدأ مراسم حفل التنصيب في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر غد الجمعة، ويشارك فيها 4 رؤساء أميركيين؛ هم: باراك أوباما ومعه زوجته، وجورج بوش وزوجته، وبيل كلينتون وزوجته، وجيمي كارتر، إضافة إلى أعضاء الكونغرس، وقضاة المحكمة الدستورية العليا، وعدد من السياسيين والشخصيات العامة والمشاهير من نجوم المجتمع والزعماء الدينيين. وقد أبدى عدد من الديمقراطيين رفضهم حضور الحفل، إضافة إلى عدد من نجوم الغناء مثل إلتون جون.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن التكاليف المبدئية لحفل التنصيب وما يصاحبها من استعدادات، قد ارتفعت الى قرابة 200 مليون دولار.

هذا وقد استعدت الفنادق في واشنطن لاستقبال الحشود المشاركة في حفل التنصيب، وأعلنت بعض الفنادق عن حجوزات شبه كاملة لغرفها، وقد بلغ سعر الإقامة في جناح الرؤساء الفخم بفندق «فورسيزونز»، نحو 16 ألف دولار لليلة، ويشترط الفندق الإقامة لفترة 4 ليال على الأقل خلال أسبوع تنصيب الرئيس؛ أي بما يتكلف 64 ألف دولار.