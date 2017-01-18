انتشار ظاهرة الترويج الالكتروني للمخدرات في السعودية

كشف عبدالإله الشريف، الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودية «نبراس», أن 70% من مروجي المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المضبوطين, هم سعوديون لا تتجاوز أعمارهم 20 عاما.

وأكد الشريف، خلال الملتقى التثقيفي للوقاية في بيئات العمل التي أقيمت في المؤسسة العامة للموانئ في الدمام أمس، أن «الجهات المختصة قد ضبطت ما يقارب 107 مروجين عبر برنامج «سناب شات»، كان آخرها 7 في كل من منطقة الرياض والطائف ومكة المكرمة»، مشيرا إلى أن كل البلاغات عن الترويج في وسائل التواصل الاجتماعي قد وردت من مواطنين.

وأضاف يقول «ان مركز استشارات الإدمان باللجنة الوطنية قد استقبل خلال الرقم المجاني 1955 خلال عام ونصف العام 10 حالات لنساء، 6 منهن غير سعوديات، إضافة إلى حالات تعاط إساءة استخدام لمؤثرات مثل زناكس وترمادول».

وأوضح الشريف أن «الجهود المبذولة في مجال المراقبة الإلكترونية البحرية، وبالتنسيق مع دولة البحرين، أحبطنا قبل أيام محاولتي تهريب عبر البحار، الأولى تهريب 22 مليون قرص من الكبتاجون، والثانية تهريب مليون و600 ألف قرص عن طريق ضباء.

بدوره، قال مساعد الدريس، المدير العام للإدارة في المؤسسة العامة للموانئ إن «المخدرات قد تحولت من وباء إلى حرب، وان رجال المكافحة السعودية يمنعون مع رجال الجمارك تسلل هذه الآفة للوطن، ولدينا 9 موانئ حريصة على الجاهزية الكاملة لمنع دخول هذه الآفة».