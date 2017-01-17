سفاح اسطنبول يعترف بجريمته بعد القاء القبض عليه

أعلن محافظ اسطنبول واصب شاهين أن منفذ الهجوم الإرهابي في المدينة ليلة رأس السنة مواطن أوزبيكي تلقى تدريبا في أفغانستان.

وقال شاهين اليوم الثلاثاء، إن منفذ الهجوم في الملهى الليلي “رينا” عبد القادر مشاريبوف اعترف بارتكابه الجريمة البشعة.

وأضاف أن مشاريبوف دخل تركيا بشكل غير شرعي من الحدود الشرقية، مشيرا إلى وجود شخص ساعد منفذ الهجوم. ووعد بكشف نتيجة التحقيقات لاحقا.

وعلى حد قوله، فإن بصمات مشاريبوف تدل على أنه منفذ العملية بالفعل، مشيرا إلى أن الإرهابي البالغ 33 عاما يتحدث بأربع لغات.

من جانبه أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن الشرطة تجري استجوابا للإرهابي بعد إلقاء القبض عليه.

وأشارت قناة “خبر ترك” إلى أن مشاريبوف كان يختفي في 5 شقق سرية بعد أن تمكن من الهروب وقبل إلقاء القبض عليه.

يذكر أن قوات الأمن ألقت كذلك القبض على 4 من مواطني العراق في إطار العملية الأمنية الخاصة بالتحقيق في الهجوم الإرهابي في ملهى “رينا”. كما عثرت الشرطة في الشقة التي كان يقيم فيها مشاريبوف على 197 ألف دولار أمريكي, ومسدسات وذخائر، والعديد من شرائح الموبايل، إضافة إلى طائرتي كاميرا مراقبة “درون”، حيث التحقيقات جارية لمعرفة لماذا وكيف استخدمت.

كما قامت الشرطة بعد القبض على الإرهابي المذكور بحملة مداهمات في أكثر من 150 موقعا في اسطنبول واعتقلت 50 شخصا، بينهم مواطنون من مصر والصومال والسنغال وقرغيزيا.

وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت مساء امس الاثنين، بأن قوات الأمن في البلاد ألقت القبض على منفذ الهجوم على ملهى “رينا” ليلة رأس السنة، وذلك في إطار عملية أمنية نفذت في اسطنبول.

يذكر أن الهجوم على ملهى “رينا”، أسفر عن مقتل 39 شخصا، بينهم 16 أجنبيا، وإصابة 65 أخرين. وكان تنظيم “داعش” الإرهابي أعلن مسؤوليته عن الهجوم.