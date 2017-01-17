السعودية قد تلجأ للتحكيم الدولي بشأن جزيرتي تيران وصنافير

فسَّر محللون وكتاب سعوديون الصمتَ السعودي “الرسمي” على حكم القضاء المصري الصادر، أمس الإثنين، بأحقية القاهرة في جزيرتي “تيران” و”صنافير”، الواقعتين بمدخل خليج العقبة في البحر الأحمر، بالتأكيد على أن حكم القضاء هو “شأن داخلي مصري”، مشيرين إلى أن اللجوء للتحكيم الدولي قد يكون حلاً إذا سُدت الطرق.

وبينوا أن هناك ترقباً لموقف الحكومة والبرلمان المصريين من تلك القضية، بعد الحكم الصادر أمس، معربين عن ثقتهم في “سعودية” الجزيرتين.

كما أكدوا أن هناك “تطابقاً” رسمياً بين الرياض والقاهرة في تبعية الجزيرتين للسعودية، معربين عن ثقتهم في أن “الحق سيعود لأصحابه”، مشيرين إلى أن اللجوء للتحكيم الدولي قد يكون حلاً إذا سُدت الطرق.

وقضت المحكمة الإدارية العليا بمصر (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية)، الإثنين، برفض طعن قدمته هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) على حكم أصدره القضاء الإداري، في حزيران الماضي، ببطلان الاتفاقية الموقعة بين القاهرة والرياض، وتؤول بموجبها الجزيرتان للسيادة السعودية.

ولم يصدر أي بيان رسمي سعودي يعلق على الحكم حتى اليوم، كما لم يصدر أي تعليق من السلطات المصرية على الحكم.