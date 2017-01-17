سياحة الولادة لاكتساب الجنسية

دأبت بعض دول العالم على منح الجنسية للأطفال الذين يولدون على أرضها أو في النطاق الجوي التابع لها أو في الطائرة التابعة لخطوطها الجوية، فتكون الولايات المتحدة الأمريكية وكندا من أبرز الدولة المانحة للجنسية بتلك الطريقة، حيث يتم تسجيل ميلاد الطفل حسب الموقع الجغرافي فإذا كان داخل حدود أرض الدولة أو في أجوائها أو على متن طائرتها فيتم منحه الجنسية، فيقوم في تلك الحالة كابتن الطائرة بتحرير نموذج فيه إثبات حالة الولادة، حيث تطبق تلك البلاد اتفاقيات الأمم المتحدة للحد من أعداد منعدمي الجنسية حول العالم ولذلك تمنح حق الجنسية لكل من وُلد في أجوائها أو داخل طائرات خطوط الطيران التابعة لها.

كندا والولايات المتحدة

وتطبق كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والأرجنتين هذه السياسة، فمثلاً في كندا، يجب أن يتم إخطار وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والشئون المختصة بقوانين منح الجنسية للوليد المولود لأبوين غير كنديين، بشهادة ميلاد الوليد، على ألا يمر على ذلك أكثر من 30 يومًا بحسب قوانين الجنسية الكندية.

وقد انتشرت في الآونة الأخيرة ما يسمى “بسياحة الولادة” في كندا، أي هناك شركات خاصة تعمل على توفير برنامج كامل للأم قبل وصولها المشفى للولادة وبعد ولادتها، بتوفير رعاية طبية خاصة لها بعد الولادة، ولكن يجب على الأم التقديم على التأشيرة قبل ظهور معالم الحمل عليها، فإن قامت بالتقديم على التأشيرة في شهور حملها الأخيرة، لن يتسنى لها الحصول على تأشيرة الدخول لكندا بتلك السهولة، كما يجب الذكر بأن التأمين الصحي الكندي لن يتكلف بمصاريف الولادة للسائحة الأجنبية، لتتكلف هي بتكاليف الولادة باهظة الثمن وكذلك تكاليف الإقامة بعد الولادة.

بلوغ المولود سن الثامنة عشر يسهل على الأبوين الحصول على الجنسية الكندية فيما بعد، ويسهل عليهم طلب الهجرة الذي يستلزم سنوات من إتمام الوثائق الرسمية وسنوات من العصبية والتوتر التي قد تقابل بالرفض في النهاية، إلا أن حصول الوليد على جواز سفر كندي، يسهل على الأبوين الحصول على بعض المميزات الاجتماعية، ذلك إن كانا يملكان إقامة سارية في كندا قبل ولادته، أما إذا لم يملكا إقامة في البلد قبل الولادة، لن يسهل عليهم جواز سفر الوليد الكندي الحصول عليها إلا بعد بلوغه سن الثامنة عشر.

تتشابه كندا والولايات المتحدة الأمريكية في قوانين منح الجنسية للمولود على أرضها، في كونهما من الدول المانحة للجنسية لكل من وُلد على أرضها دون شروط مطلوبة من الوالدين مثل إقامة لسنوات معينة في البلد، أو كون أحد الأبوين حاصل على الجنسية، حيث تشترك معهما العديد من دول أمريكا اللاتينية، في ذلك أهمها البرازيل والأرجنتين.

والبرازيل ايضا..

كما تعتبر البرازيل من أحدث البلدان التي تقصدها النساء لغرض الولادة فيها، حيث تعتبر البرازيل من الدول التي تمنح الجنسية غير المشروطة للمواليد، بالإضافة إلى أنها من أكثر البلاد التي تسهل الأمر بالنسبة لحصول الآباء على الجنسية، حيث يتطلب الأمر ولادة الابن على الأراضي البرازيلية، وعند بلوغه عامين، يستطيع منح الجنسية لأبويه، كما يستطيع منحها لأخوته كذلك، أما في الحالات العادية فتمنح البرازيل الجنسية لمن يملك إقامة طويلة المدى فيها.