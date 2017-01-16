الملقي يعلن تقديم 20 ناشطاً سياسياً معتقلاً للمحاكمة

ذكر موقع عربي21 “القطري” ان عدد المعتقلين لدى الاجهزة الامنية الاردنية قد ارتفع الى 20 معتقلا, من بينهم ناشطون سياسيون ومتقاعدون عسكريون؛ وذلك بعد اعتقال الناشط في حراك الطفيلة قيصر المحيسن من داخل مستشفى الطفيلة مساء امس الأحد.

وقال شقيقه الكاتب جهاد المحيسن لـ”عربي21″ أن اعتقال قيصر جاء أثناء إجرائه فحوصات حيث يعيش بكلية واحدة، محملا السلطات مسؤولية سلامته.

وقد برر رئيس الوزراء هاني الملقي اسباب الاعتقال في رده على استفسارات النواب امس الأحد خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة بقوله أن ” الأردن يحافظ على القانون ويحترم حرية التعبير، ولكن المعتقلين متهمون بأعمال تحريضية من شأنها أن تثير الرأي العام”.

وأكد الملقي أن “الموقوفين منذ يوم الجمعة الماضي مازالوا قيد التحقيق أمام القضاء الأردني الذي لا يشكك احد في نزاهته”.. مشددا على أن القانون هو الفيصل في التعامل مع الجميع”.

من جهته قال المحامي عبد القادر الخطيب لـ “عربي 21” إن عدد المعتقلين لدى دائرة المخابرات العامة قد ارتفع الى 19 معتقلا وجرى منع محاميهم من زيارتهم.

وفيما يلي أسماء هؤلاء المعتقلين:

النائب السابق المقدم المتقاعد وصفي الرواشدة

الدكتور العميد المتقاعد عمر العسوفي

عضو حزب جبهة العمل الاسلامي عبدالرحمن الدويري

ناشط في حراك الزرقاء فلاح الخلايلة،

ناشط في حراك اربد سامر القاسم ،

العقيد المتقاعد خالد الفقراء

محامي حسام العبدللات

والحدث الناشط محمد كمال الحراسيس

اللواء المتقاعد محمد العتوم

عمر العتوم

باسل البوريني

خالد الحوامدة

محمد قوقزة

احمد فريوان

كايد انصيرات

ابراهيم نصر

سعيد رضوان

حمزة بني عيسى

عبدالله زريقات

قيصر المحيسن