البدء باعمال تنفيذ “منطقة حرة” بين الأردن واسرائيل

بدأ الجانبان الاردني والاسرائيلي, يوم الخميس الماضي, اعمال البناء الاساسية لإنشاء منطقة حرة على الحدود بينهما.

وقال موقع “غلوبلز” الاسرائيلي الذي يعنى بالشأن الاقتصادي ان المنطقة ستوفر 13000 فرصة عمل للاسرائيليين والاردنيين على حد سواء.

ووفقا لتقرير مطول نشره الموقع فإن المنطقة تستهدف تسهيل نقل السلع في كلا الاتجاهين وزيادة التبادل التجاري وتسهيل حركة المسافرين.

وبوتيرة متسارعة أعلن في دولة الاحتلال عن طرح مشروع مناقصة لإنشاء جسر على نهر الأردن، بقيمة 14 مليون دولار يربط بين اسرائيل والأردن.

ووفقا للتقرير فإن الجسر هو جزء من مشروع الذي يعرف بـ “بوابة الأردن”، وتحوي إنشاء منطقة صناعية مشتركة بين الجانبين تعمل في مجالات الصناعة التحويلية والسياحة، والصناعات الغذائية والطاقة والمياه، بكلفة قيمتها بنحو 51 مليون دولار.

وقد طرحت وزارة التعاون الاقليمي الاسرائيلية، قبل اسابيع، مناقصة لإنشاء جسر في منطقة غور الأردن الشمالي، على مساحة تبلغ 945 دونما، 700 دونم منها ستقام على الأراضي الأردنية، فيما ستقام بقيمة المساحة 245 دونما في اسرائيل، تحوي على منطقة صناعية وقاعدة لنقل البضائع الأردنية الى الموانئ الإسرائيلية، بالقرب من “مستوطنة طيرات هتسفي”.وتقع غالبيتها العظمى على الجانب الأردني.