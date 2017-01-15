فصل جديد من فصول لعبة تدوير المناصب الرسمية

في اطار لعبة تدوير المواقع والمناصب داخل الفريق الحاكم, او المحسوب على الحكم, تم ظهر اليوم الاحد اجراء تعديل محدود على حكومة الملقي.

وقد اقتصر هذا التعديل على تعيين الدكتور ممدوح صالح حمد العبادي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء, وغالب سلامة صالح الزعبي وزيرا للداخلية, وأيمن حسين عبدالله الصفدي وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين, وبشر هاني الخصاونة وزير دولة للشؤون القانونية, والدكتور عمر أحمد منيف الرزاز وزيرا للتربية والتعليم, وحديثه جمال حديثه الخريشه وزيرا للشباب.

الجدير بالملاحظة ان ثلاثة من الوزراء الجدد هم العبادي والصفدي والزعبي قد سبق لهم تقلد حقائب وزارية ولم يخرجوا الزير من البير, في حين ان الوزراء المغادرين يتأهبون لاستلام مواقع مرموقة في مجلس الاعيان وباقي اجهزة الدولة.. والسلام ختام