اليوم (15 كانون الثاني) ذكرى ميلاد جمال عبدالناصر

في عيد ميلادك، السلام عليك- يا ابا خالد- حاضراً في الزمن الحاضر، والرحمة لك ساكناً في جنة الرحمان.. لانك في الحالين ما زلت مالئ الدنيا وشاغل الناس، وما زلت تزداد تألقاً وتعملقاً رغم توالي الاعوام وتنائي مسافات الغياب، وما زلت قوة المثال ومسطرة القياس... أكمل القراءة

استراحة

أعلن الفنان كاظم الساهر أنه بحاجة إلى قسطٍ من الراحة هذا العام، وبالتالي سيبتعد عن الحفلات والنشاطات الفنية لعدّة أشهر. وكشف برنامج ET بالعربي عن قرارات الفنان العراقي الحاسمة في عام 2017، وقد يكون عنوانها العريض “الراحة في 2017”. وأضاف أنه لم... أكمل القراءة

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