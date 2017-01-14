المقاتل الشوبكي في ذمة الله

صباح امس الجمعة, فاضت روح المقاتل العتيق العقيد المتقاعد المرحوم حابس علي ذياب الشوبكي الذي اختارته الجندية ابناً باسلاً, واختاره السلاح رفيقاً دائماً, واختاره الوطن حارساً وفارساً وحامياً للحمى.

على مدى نصف قرن لم يكن في حياة هذا الفقيد العزيز الا البنادق والخنادق والرصاص والفوتيك, فهو الجندي المحترف منذ نعومة الاظفار, وهو العسكري المنضبط حتى يوم التقاعد, وهو المحارب القناص الذي عرفته جيداً ساحات الوغى في الضفتين.

رحم الله الفقيد الكبير, والهم انجاله واخوانه وعموم اهله وعشيرته جميل الصبر والسلوان, فقد كان من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله والوطن عليه, وما بدلوا تبديلا.

وانا لله وانا اليه راجعون