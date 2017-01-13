يسرا تعتبر عادل إمام صديق عمرها

أكدت الممثلة يسرا أنها ستخوض قريباً تجربة تقديم البرامج للمرة الثانية على قناة “DMC” لكنها لم تتعاقد حتى الآن مع الجهة المنتجة للبرنامج لأسباب تتعلق بشكل وطبيعة البرنامج .

وأوضحت يسرا في تصريح خاص للفن :”بالفعل هناك مشروع قائم لتقديمي برنامجاً تليفزيونياً ، لكني ما زلت في مرحلة المفاوضات مع الشركة المنتجة للمشروع حول شكل البرنامج الذي أقدمه بخاصة أنني قدمت لهم إقتراحاتي الخاصة ، وهم حالياً في مرحلة التفكير بالأمر لإبلاغي بالقبول أو بالرفض ، فلن أتعاقد على البرنامج رسمياً الا عندما أجد أمامي خطوات تنفيذية للبرنامج كما اتفقت عليه معهم فهو من إخراج رامي جمال ، ومن المقرر أن يعرض عبر قناة DMC الفضائية”.

وعن أحدث أعمالها الفنية قالت :”تعاقدت مؤخراً على تقديم مسلسل “على سلم الخدامين” لدراما رمضان 2017 ، من إنتاج العدل جروب وحتى الآن لم يتم تحديد موعد بدء تصويره بخاصة أن العمل ما زال في مرحلة الكتابة ولا أستطيع أن أتحدث عن فكرته في الوقت الحالي ، وبمجرد أن يتم الإنتهاء من كتابته سأبدأ بالعمل على تفاصيله ، بالإضافة إلى أن الشركة المنتجة لم تتعاقد حتى الآن مع جميع أبطاله ، فهي ما زالت في مرحلة إختيار فريق العمل”.

ومن ناحية أخرى أعربت يسرا عن سعادتها بحصولها على العديد من الجوائز عن مسلسلها الأخير “فوق مستوى الشبهات” مؤكدة أنها حصلت على هذا النجاح نتيجة المجهود الشاق الذي بذلته في العمل.

وقالت :”النجاح والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى ، فدائماً أبذل أقصى جهدي في أي عمل أقدمه وأترك الرأي لجمهوري فهو الذي يقيم أي عمل وينجحه ، لكني أعتقد أن مسلسل “فوق مستوى الشبهات” كان تحدياً كبيراً بالنسبة لي ، بخاصة أن البعض قد يرى أني أقدم أدواراً مثالية ، وهو إدعاء يحجم قدراتي ، لذلك أتصور أن دور “رحمة” دافع عني كثيراً ، وأثبت أنني أستطيع أن أغير جلدي في أي عمل وأقدم أدواراً مختلفة ومميزة عن ما قدمته من قبل”.

وعن سر إختفائها عن الأضواء في الفترة الأخيرة ، أكدت لنا يسرا أن السبب يرجع لمرض والدتها حيث قالت :”بالفعل إختفيت عن الأضواء في الشهور الأخيرة نظراً لمرض أمي الحبيبة ، فقد تعرضت في الفترة الأخيرة لوعكة صحية أثرت عليها لفترة طويلة ، فكان من الصعب أن أتركها وهي في تلك الظروف الصحية ، والحمد لله حالياً حالتها الصحية تحسنت نوعاً ما ، وتستكمل علاجها في منزلي بالزمالك”.

وأعربت يسرا عن مدى سعادتها بردود الأفعال التي جاءتها من معجبيها على وسائل التواصل الإجتماعي بسبب ظهورها مع أبلة فاهيتا في مهرجان دبي السينمائي الأخير قائلة :”كنت سعيدة للغاية بلقائي مع أبلة فاهيتا ، وكان لقاء ممتعاً وكوميدياً للغاية ، وردود الأفعال التي جاءت من رواد مواقع التواصل أسعدتني كثيراً ، لذلك أفكر جدياً في الظهور معها قريباً في حلقة من برنامجها تلبية لطلب جمهوري الذي طلب ظهوري معها مرة أخرى”.

وحرصت يسرا على أن تتحدث معنا عن الممثل الكبير عادل إمام حيث قالت :”عادل إمام صديق عمري شاركني مشواري الفني ونجحنا معاً ، فهناك روح وكيمياء بيننا غير طبيعية جعلتنا نقدم ثنائياً فنياً ناجحاً في عدد كبير من الأعمال السينمائية. أما على المستوى الشخصي فهو من أقرب الأصدقاء إلى قلبي ، ونحن نتواصل ونطمئن على بعض من وقت لآخر ، ويتابع كل منا ما يقدمه الآخر على الساحة الفنية ، ونعبر لبعض عن آرائنا في أي عمل نقدمه”.