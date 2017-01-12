مسلحون سوريون يزعمون ان ضباطاً اردنيين كانوا يقودنهم

بانوراما الشرق الأوسط

علم مصدر خاص لبانوراما الشرق الأوسط من مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي من المسلحين الذين قاموا بتسوية أوضاعهم منذ يومين بعد تسليم أسلحتهم إلى السلطات السورية، وذلك وفقا لمصالحة أبرمت في المنطقة ببعض التفاصيل الخاصة بالمعارك التي جرت في المنطقة ضد الجيش العربي السوري.

وزعم المصدر في لقاء مع بعض المسلحين من اقربائه الذين سلموا اسلحتهم ان ضباطا من الجيش الاردني كانوا يتولون قيادة بعض المعارك ضد الجيش السوري.

وقال المصدر ان الخطة الأردنية كانت تقوم على اساس السيطرة على درعا في الجنوب السوري وضمها للأردن ضمن خطة عمليات تستهدف قضم المناطق على مراحل وصولا الى العاصمة دمشق للسيطرة عليها واسقاط حكم الرئيس بشار الأسد.

واشار المصدر الى أن الضباط الأردنيين قد لعبوا على وتر العشائرية وصلات القربى بين العشائر الاردنية والسورية ليتغلغلوا بين المسلحين, اضافة الى اغداق الاموال والهبات التي قال المسلحون انها كانت تصل بصناديق عليها شعار المملكة العربية السعودية.